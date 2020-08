A'cuimhneachadh air curaidhean Ghleann Dail

Tha 50 bliadhna ann air an t-samhradh seo, bho chaidh càrn a thogail ann an Gleann Dail anns an Eilean Sgitheanach gus strì an fhearainn anns an sgìre a chomharrachadh.

Air a chàrn, tha cuimhne air ceithrear a fhuair am prìosan ann an 1883 airson na rinn iad.

Ach tha ceistean san latha a th'ann mu'n t-seòrsa cothrom a ghabh iad, air na còirichean fearainn a fhuair iad agus mu'n atharrachadh mòr a thàinig air Oighreachd Ghleann Dàil bhon uairsin.

Seo Alasdair MacLeòid.