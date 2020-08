Tha greis ann fhathast mus bi taghadh na h-Alba ann - tha dùil ris sa Chèitean 2021.

Tha am fear-naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc air coinneachadh ri luchd-taic a' phartaidh Uaine gus faighinn a-mach dè an seòrsa staid anns a bheil iad air thoiseach air an iomairt taghaidh.