Seann Rathad an Airm dùinte a-rithist

Image copyright BEAR SCOTLAND Image caption Tha obair a' leantainn aig an A83.

Tha Seann Rathad an Airm ann an Gleann a' Chrò ann an Earra-Ghàidheal dùinte a-rithist is dùil ri uisge trom.

Bithear a' cur an rathaid gu feum mar shlighe-èiginn nuair a tha an A83 dùinte aig an Rest and Be Thankful.

Tha am prìomh rathad dùinte an-dràsta às dèidh maoim-slèibhe bho chionn cola-deug.

Rabhadh

Dh'innis BEAR Alba gun deach Seann Rathad an Airm a dhùnadh aig meadhan-là Dimàirt is rabhadh buidhe an sàs airson uisge throm tron là.

Thèid measadh a dhèanamh air an t-suidheachadh a-rithist tràth madainn Diciadain feuch a bheil e sàbhailte an rathad fhosgladh às ùr.

San eadar-ama, feumaidh dràibhearan slighe eile a ghabhail a' cleachdadh rathaidean an A83, A82, A85 agus an A819.