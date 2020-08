Hearts ICT am measg nan ciad geamannan

Image copyright SNS Image caption Bheir seann ghaisgeach Hearts Iain Robastan sgioba Inbhir Nis gu Tynecastle anns an Dàmhair.

Bidh Hearts an aghaidh Chaley Thistle Inbhir Nis am measg nan ciad geamannan anns a' chiad chuairt de Chupa Betfred.

Gabhaidh an gèam, agus 11 eile, àite air Oidhche Mhàirt an 6mh là dhen Dàmhair.

Bidh ceithir geamannan eile ann an oidhche às dèidh sin.

Cluichidh Dùn Phàrlain an Eaglais Bhreac air an 9mh là dhen Dàmhair agus bidh St Johnstone a' dol an aghaidh Dundee United air an 10mh là dhen t-Samhain.

Agus air an 11mh dhen t-Samhain, cluichidh St Mirren Greenock Morton ann am Pàislig.

Bidh 8 sgiobannan Prìomh Lìog na h-Alba, gach sgioba bhon Championship is Lìogan a h-Aon sa Dhà, cuide ri Kelty Hearts is Brora Rangers, a bhuannaich Lìogan na Galltachd 's na Gàidhealtachd, ann an earrann nam buidhnean den fharpais.

Thig Obar Dheathain, Celtic, a ghlèidh an cupa air an t-seusan a dh'fhalbh, Tobar na Màthar agus Rangers, uile aig a bheil geamannan Eòrpach, a-steach dhan fharpais anns an dàrna chuairt.