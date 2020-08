Maill eile le aiseagan MhicFhearghais

Image copyright CMAL

Bidh trì bliadhna ann mus bi an MV Glen Sannox agus an dàrna aiseag a tha Gàrradh MhicFhearghais a' togail do ChalMac deiseil, a-rèir a' ghàrraidh.

Thàinig seo am follais is Gàrradh MhicFhearghais a' sireadh thagraichean airson £6m de dh'obair dealain air an dà shoitheach.

Dàil

Bha còir aig na bàtaichean a bhith deiseil bho chionn bliadhnaichean ach tha maill mhòr an dèidh bhith ann.

Choirich Jim MacColla, leis an robh an gàrradh, CMAL, a bhuineas do Riaghaltas na h-Alba, airson na dàil.

Thuirt CMAL gur e droch rianachd aig a' ghàrradh bu choireach.

Chaidh an gàrradh ann an rianachd anns an Lùnastal an-uiridh agus chaidh a chur ann an làmhan na stàite anns an Dùbhlachd.

Doca

Tha an Glen Sannox, a fhrithealas Eilean Arainn, anns an doca airson obair càraidh a chosgas £400,000.

Tha i an dèidh bhith ri taobh a' ghàrraidh bho 2017 agus tha i feumach air obair càraidh is sgeadachaidh.

Bidh an soitheach eile, air a bheilear a' gabhail Slige 802, a' dol gu slighe an Eilein Sgitheanaich, Uibhist agus na Hearadh.

Na bu tràithe am bliadhna, bha Gàrradh MhicFhearghais ag amas air a' Ghlen Sannox a chrìochnachadh aig deireadh 2021 agus an soitheach eile a chrìochneachadh anns an Dàmhair 2022.

Chuir suidheachadh a' choròna-bhìoras maill air seo.