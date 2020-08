Dh'ainmicheadh duine a bhàsaich an loch ann an Leòdhas

Image copyright Teaghlach Stephen Slavin

Dh'ainmich na Poilis am fireannach a bhàsaich 's e a' snàmh ann an loch ann an Leòdhas.

Thugadh Stephen Slavin, 37, à Siorrachd Àir, a-mach à Loch Caitiosbhal faisg air Marbhaig feasgar na Sàbaid, 's chaidh a ghairm marbh aig an làraich.

Chuireadh fios air na seirbheisean èiginneach aig 11:15m Là na Sàbaid gun robh fireannach ann an trioblaid san loch.

Thuirt na Poilis gu bheil rannsachadh a' leantainn, ach nach eileas den bheachd gun robh càil amharasach mun bhàs.

Thuirt iad gu robh an smuaintean le teaghlach Stephen aig an àm dhuilich seo.

Thèid aithisg a thoirt do Neach-Casaid a' Chrùin.