Factaraidh

Thàinig air factaraidh giollachd-circe ann an Siorrachd Pheairt dùnadh le dearbhadh gu bheil COVID-19 air triùir den luchd-obrach. Tha dithis eile a tha ag obair aig a' chompanaidh, 2 Sisters, ann an Cubar Aonghais a' feitheamh ri fios bho na deuchainnean. Thuirt NHS Thaobh Tatha gu bheil dà chùis eile sa choimhearsnachd ceangailte ris an fhactaraidh. Thèid an luchd-obrach gu lèir fo dheuchainn agus chaidh iarraidh air feadhainn a bhuineas dhaibh fuireach air leth.

Deuchainnean sgoile

Chaidh cur às do phlana ann an Èirinn a Tuath airson an sgeama algorithm a chleachdadh 'son co-dhùnadh air na deuchainnean sgoile GCSE. An àite sin 's ann stèidhichte air na mhol tidsearan a bhios toradh nan deuchainnean. Tha cudrom aig Rùnaire Foghlaim na Rìoghachd Aonaichte, Gavin Willamson, cur às do cho-dhùnadh nan deuchainnean A-Level a chaidh fhoillseachadh an t-seachdain seo chaidh ann an Sasainn. Thàinig air Riaghaltas na h-Alba cuideachd buil nan deuchainnean atharrachadh gu measadh nan tidsearan an dèidh connspaid mhòir aig toiseach na mìos mu na deuchainnean sgoile ann an Alba.

Dachannan-cùraim

Tha na pàrtaidhean eile ann am Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh fiosrachaidh bho Riaghaltas na h-Alba air aithrisean ùra mun dòigh san deach dèiligeadh ri COVID-19 ann an dachannan-cùraim. Tha rannsachadh a rinn an Sunday Post a' cumail a-mach gun deach, aig ìre thràth a' bhìorais, 37 daoine de dh'euslaintich a ghluasad às ospadail gu dachannan-cùraim le dearbhadh gun robh am bhìoras orra. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun deach co-dhùnadh a dhèanamh ri suidheachadh gach euslaintich agus nach eil fianais sam bith ann gun deach fiosrachadh a chleith mu na deuchainnean airson a' bhìorais.

Bàthadh

Thèid aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin mu bhàs duine a bha a' snàmh ann an loch ann an sgìre nan Lochan ann an Leòdhas. Chaidh corp an duine, a bha 30, a thoirt à Loch Caitiosbhal faisg air Marbhaig feasgar an-dè. Thuirt na Poilis nach eil dad amharasach mun chùis.

Fiaclaireachd

Tha cead bho an-diugh aig fiaclairean an NHS farsaingeachd nas motha de dh'obair a dhèanamh, an leithid tolladh agus lìonadh, rudan air an robh casg tron Lockdown. Ach feumaidh luchd-obrach fhathast a h-uile faiceall a ghabhail agus èideadh dìon pearsanta, PPE, a chleachdadh.

Màiri Duncan

Tha poilis a' cladhach na h-uimhir de làraichean aig Ospadal Mhagh Leamhna air Taobh Siar Dhùn Breatainn. Tha iad a' rannsachadh cùis Màiri Duncan, nighean 17 bliadhna de dh'aois, a chaidh a dhìth ann an 1976.

Belarus

Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, nach eil an Rìoghachd Aonaichte, a' gabhail ri co-dhùnadh nan taghaidhean connspaideach ann am Belarus an t-seachdain seo chaidh. Tha luchd-obrach air feadh Bhelarus air stailc an-diugh a-rithist agus iad a' togail fianais an aghaidh a' Chinn-suidhe Alexander Lukashenko.

Tubaist air an A96

Tha poilis a' rannsachadh bàis air rathad an A96 ann a Moireibh. Bhuail càr ann an cuideigin a bha a' coiseachd mu 02:30m sa mhadainn an-diugh air an rathad eadar Baile Chè agus Hunndaidh. Tha an rathad dùinte ach tha slighe eile ann timcheall air.