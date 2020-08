Cùisean nas dòchasaiche do High Life Highland

Image copyright AP

Chan eil a' bheàrn sa bhuidseat aig a' chathrannas a tha a' ruith ghoireasan spòrs, amaran-snàimh agus leabhar-lannan na Gàidhealtachd buileach dho dona sa bhathar an dùil.

Bha dragh air High Life Scotland gum bi toll sa bhuidseat luach còrr agus £11m not aig deireadh na bliadhna ionmhais.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gun deach an àireamh sin a lùghdachadh gu beagan agus £1.5m mar thoradh air grunn rudan, nam measg sgreama fòrlaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte agus gun do chùm daoine orra a' pàigheadh airson ballrachd High Life.

Tha an Comhairliche Gàidhealach Tòraidheach, Anndra Jarvie, air bòrd-stiùiridh High Life Highland.

Thuirt e gun tuigeadh e gum biodhte a' dèanamh coimeis eadar suidheachadh ionmhais na buidhne agus Comhairle na Gàidhealtachd a fhuair air toll sa bhuidseat de dh'fhaisg air £100m a dhùnadh gu £35.7m am bliadhna.

"Chleachd High Life Highland an sgeama fòrlaidh, eu-coltach ri Comhairle na Gàidhealtachd, agus dh'fhag sin leis fhèin gun deach a' bheàrn lùghdachadh le £5m. 'S e an rud a bu mhotha a dh'fhag gun deach an easbhaidh a lùghdachadh.

"A' bruidhinn air an £11m a bha a dhìth oirnn aig toiseach gnothaich, bha sin ann mus robh fios againn gun robh an sgeama fòrlaidh ri fhaotainn, mas robh fios againn dè cho fada agus a mhaireadh e.

"Tha e a' coimhead coltach gum faigh sinn gu deireadh na bliadhna agus 's e fìor dheagh naidheachd a th' ann," thuirt Mgr Jarvie.