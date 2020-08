Dithis air an droch leòn air tubaist air an A9

Chaidh fireannach agus boireannach, le chèile sna 90an, a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist eadar trì carbadan faisg air an Aghaidh Mhòr.

Bha Volkswagen Transporter dubh, Citroen DS3 dubh agus Ford Fiesta gorm an sàs san tubaist a thachair faisg air ceann-rathaid am B9152 air an A9 deas air an Aghaidh Mhòir goirid ro 4.00f Didòmhnaich.

Thugadh am fireannach, 96, a bha a' dràibheadh am Ford Fiesta, agus boireannach, 94, a bha a' siubhal còmhla ris a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis agus iad air an droch leòn.

Cha deach an fheadhainn a bha sna carbadan eile a ghoirteachadh.

Bha an rathad dùinte grunn uairean de thìde fhad 's a rinneadh rannsachadh.

Dh'iarr an Sàirdseant Alasdair MacAoidh bho stèisean poilis Inbhir Pheofharain air duine sam bith aig a bheil dealbhan dashcam den tubaist fios a chur orra.