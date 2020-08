Thòisich rannsachadh an dèidh do dh'fhireannach bàthadh an Leòdhas

Image copyright Eileen Henders / Geograph Image caption Thachair an tubaist ann an Loch Caitiosbhal

Dhearbh na poilis gu bheil fireannach, 30, air a bheatha a chall an dèidh dha a dhol a shnàmh ann an loch ann an Leòdhas.

Bha e a' snàmh ann an Loch Caitiosbhal air taobh sear an eilein madainn na Sàbaid nuair a chaidh e à sealladh.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 11.15m.

Bha na Poilis, heileacoptair nam Maor-cladaich agus sgioba an RNLI uile an sàs san iomairt feuch cobhair a dhèanamh air san loch faisg air Marbhaig.

Tha fios aig teaghlach an fhireannaich mu na thachair.

Ann am brath-naidheachd thuirt Buidheann nam Maor-cladaich gu robh an smuaintean le càirdean agus caraidean an duine aig an àm dhuilich seo.

Thuirt na Poilis gun do thòisich iad rannsachadh air na thachair ach nach robh càil amharas mun chùis.

Thèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.