Tha planaichean gus aonad ùr a thogail ann an Inbhir Nis do chloinn 's do dh' inbhich òga le feumalachdan slàinte sònraichte air ceum air aghaidh a ghabhail. Tha iad air an dàrna leth den airgid a tha dhìth orra fhaighinn gus aonad an "Haven" a thogail, mar a tha Shona Nic a' Phiocair ag aithris..