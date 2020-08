Cuarantain

O 04:00m a-màireach bidh aig feadhainn a tha a' tighinn dhan Rìoghachd Aonaichte bhon Fhraing, an Òlaind agus Malta a dhol ann an cuarantain airson cola-deug. Bualaidh na riaghailtean ùra cuideachd air daoine a tha a' tighinn à Monaco agus na h-Eileanan Turks is Caicos agus Aruba anns a' Charibbean. Thuirt Riaghaltas na Frainge gu bheil an co-dhùnadh na bhriseadh dùil, agus gum bi riaghailtean co-chèileach ann airson luchd-siubhail a tha a' tighinn dhan Fhraing à Breatainn. Ag ràdh nach robh an còrr roghainn aig an Riaghaltas, thuirt Rùnaire na Còmhdhail, Grant Shapps, nach robh cothrom sam bith ann gum faigheadh luchd-turais a dh'fheumas a dhol ann an cuarantain airgead-dìolaidh. Thuirt Mgr Shapps, fiù 's ged nach biodh e comasach dhaibh a bhith ag obair fhad 's a bha iad glaiste san taigh airson dà sheachdain, gun robh fios aca mu na cunnartan a bhith a' dol a-null thairis mus do dh'fhalbh iad. Tha rabhadh ga thoirt do luchd-turais gun iad a bhith a' nochdadh aig an Eurotunnel ann an Calais gun ticeadan, 's a' chompanaidh Eurostar ag ràdh gu bheil na trèanaichean aca cha mhòr loma-làn. Tha mòran sheirbheisean adhair eadar an Fhraing agus an Rìoghachd Aonaichte cuideachd a' cur thairis.

Coatbridge

Dhearbh NHS Shiorrachd Lannraig gun deach an Coròna-bhìoras a lorg ann an neach-sgoile ann an Coatbridge. Thuirt am bòrd-slàinte nach robh an t-òganach bho Àrd-Sgoil Naomh Ambrose air tilleadh dhan sgoil, agus gun robh iad a' fèin-aonranachadh nan dachaigh.

Arcaibh

Tha NHS na Gàidhealtachd a' sireadh dhaoine a thàinig an lùib chriutha a' bhàt-iasgaich a tha ga coireachadh airson grad-èirigh ann an cùisean ChOVID ann an Arcaibh. Thàinig e am bàrr gun do sheòl an tràlair an Aalskere a dh'Arcaibh à cala Sgràbasdail ann an Gallaibh. Tha Bòrd-Slàinte Arcaibh air còig cùisean den ghalar a dhearbhadh ann an co-cheangal ris a' bhàta, agus tha iad ag ràdh gu bheil naoinear eile a' fèin-aonranachadh.

Belarus

Cumaidh ministearan cèine an Aonaidh Eòrpaich coinneamh bhidio feasgar a dheasbad am bu chòir smachd-bhannan a chur air Belarus. Tha mòran dhùthchannan anns an EU air càineadh làidir a dhèanamh air an riaghaltas ann am Minsk airson an fhòirneirt a chaidh a chleachdadh an aghaidh luchd-togail-fianais. Tha Prìomhaire Poblachd nan Seiceach airson 's gun iarr ceannardan Eòrpach gun tèid taghaidhean ùra a chumail ann am Belarus an turas seo le coimhidichean eadar-nàiseanta a' cumail sùil air cùisean.