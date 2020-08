Tagradh mu fhear a tha a dhìth

Dh' iarr na poilis air Taobh Sear Rois fiosrachadh mu dhuine a th' air a bhith dhìth san sgìre bhon an-dè.

Thuirt iad gu bheil iad gu math iomagaineach mu Kelvin Ross, a tha 28, agus a bhuinneas dha Alanais.

Chaidh fhaicinn aig an traca motorcross faisg air Baile Dhubhthaich tràth feasgar an-dè, agus chaidh an càr aige - SEAT Leon - a lorg air frith-rathaid còig mìle chun ear air Àird Gaoithe mu mheadhan an là an-diugh.

Tha e geal, mu 5tr. is 10 or. a dh' airde, le lèine-t ghorm agus briogais spòrs glàs air.