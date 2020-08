Rabhadh bhon Phrìomh Mhinistear mu Chovid-19

Image copyright Getty Images

Dh'iarr am Prìomh Mhinistear air coimhearsnachdan eileanach a bhith furachail mun coròna-bhìoras.

Tha seo a' tighinn às dèidh dhen àireamh de dhaoine air an tàinig an galar ann an Arcaibh air èirigh.

Tha dùil gum faodadh e a bhith air co-dhiù naoinear agus tha deuchainnean air dearbhadh gu bheil e air cuid aca sin.

Ron deireadh-sheachdain a dh'fhalbh, bha faisg air dà mhìos air a dhol seachad bho bha cùis dhearbhte aig NHS Arcaibh, agus b' e naoi cùisean a bh' aig an sgìre uile gu lèir.

Thuirt Nicola Sturgeon: "Airson greisean matha, chan eil cùisean ùra air nochdadh anns na h-eileanan agus dh'fhaodadh daoine a bhith a' faireachdainn sàbhailte, ach feumaidh iad cuimhneachadh gu bheil cunnart ann fhathast agus bu chòir dhaibh cumail ri riaghailtean co-cheangailte ris a' bhìoras."

Cha tàinig atharrachadh sam bith air àireamhan NHS nan Eilean Siar no NHS na Gàidhealtachd Diardaoin.

Tha 388 cùis air a bhith air a' Ghàidhealtachd, le seachd dearbhte anns na h-Eileanan Siar.