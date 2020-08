Dh'fhaodadh ròbotan Dùn Rath a ghlanadh

Image copyright DSRL Image caption Tha obair a' dol airson ionad Dhùn Rath a ghlanadh

Tha luchd-saidheans a' coimhead ri barrachd feum a dhèanamh de ròbotan ann an obair glanaidh is bristidh aig cuid dhe na pàirtean as radio-beò de Dhùn Rath.

Tha an t-ionad niùclasach ann an Gallaibh ga dhì-choimiseanadh.

Chaidh ròbotan a chleachdadh roimhe ann am pàirtean dhen ionad a tha duilich a ruighinn.

Thuirt an fheadhainn a tha an urra ri Dùn Rath gu bheil iad ag obair còmhla ri luchd-saidheans aig grunn oilthighean, le feadhainn bho Oilthigh Mhanchester aig an stiùir.

Thuirt luchd-riaghlaidh Dhùn Rath gur e na pàirtean as dorra a ruighinn dhen ionad as radio-beò glè thrice.