Covid Arcaibh ga cheangal ri Gallaibh

Thàinig e am bàrr gu robh bàt'-iasgaich co-cheangailte ri sgapadh a' Choròna-bhìorais ann an Arcaibh air seòladh ann bho Chala Sgràbasdail ann an Gallaibh.

Bha an soitheach cuideachd ann an Ceann Phàdraig agus thathas a' tuigsinn gun deach fear den chriutha às an sin gu Obair Dheathain goirid mus deach dearbhadh gun robh sgapadh ChOVID-19 ùr sa bhaile.

Tha NHS na Gàidhealtachd a-nis ag obair còmhla ri bùird-slàinte Arcaibh agus Roinn a' Mhonaidh airson bruidhinn ri daoine a bha faisg orra.

Thuige seo, tha còignear ann an Arcaibh dearbhte le COVID-19, agus chaidh bruidhinn ri co-dhiù naoinear eile a bha nan cuideachd.

Tha e coltach gu bheil a h-uile duine aca a' cumail air falbh bho chàch.