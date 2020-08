Draghan mu eòin-chreachaidh sa Mhonadh Ruadh

Nuair a tha sinn a' smaointinn air Pàircean Nàiseanta, 's dòcha gum bi sinn a' faicinn àiteachan fa leth far a bheil nàdar agus beathaichean allaidh air an dìon.

Ach a reir choltais chan ann buileach mar sin a tha cùisean do dh'eòin-chreachaidh ann am Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh.

Chaidh iolaire-mhara fhaighinn marbh sa phàirc an t-seachdain seo chaidh, agus tha ùghdarras na pàirce ag ràdh gu bheil iad a' rannsachadh sreath chùisean eile far a bheil iad an amharras gun deach eòin a phuinnseanachadh.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.