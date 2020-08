Ceist mu Chamanachd an Eilein Sgitheanaich

Ged a tha Comann na Camanachd air fios fhaighinn gum faod geamachan iomainn toiseachadh a rithist air an ath mhìos, tha ceist ann an cluich Camanachd an Eilein Sgitheanaich a rithist am-bliadhna.

Tha'n club air a bhi a' sireadh bheachdan chluicheadairean aig gach ìre, agus tha dùil gun tèid co-dhùnadh a dhèanamh Dihaoine aig coig uairean nuair a choinneachais a' bhòrd-stiùiridh.

Tha an aithris seo aig Calum MacAmhlaidh...