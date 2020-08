Thàinig dearbhadh oifigeil gu bheil Breatainn ann an seacadh eaconamach.

Sheall fiogairean bho Oifis nan Statistig Nàiseanta a crìonadh de fhichead puing a ceithear sa cheud san eaconamaidh eadar an Giblein agus an t-Og Mhios. Sin an àireamh as miosa a chaidh a chlàradh a-riamh san dùthaich seo.

Ach mar a tha Anndra MacFhionghuin a-nise ag aithris, tha beagan piseach air tighinn air bho chaidh tòiseachdainn air riaghailtean an lockdown a thogail.