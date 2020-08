Atharrachadh air 'Jim Crow Rock'

Chuir na ceudan de sgoilearan ann an Dùn Omhain dealbhan air aghaidh ann am farpais gus creag air cladach a' bhaile a sgeadachadh às ùr.

Tha a' chreag air am bi daoine a' gabhail 'Jim Crow Rock' air a bhith connspaideach bho chionn fhada is aodann dubh le bilean dearg is geal air a pheantadh oirre.

Ged a tha cuid gu h-ionadail ag ràdh nach eil ceangal aig a' chreig ri gràin-cinnidh, tha gu leòr eile gu math toilichte gu bheil atharrachadh air fàire.

Seo Andreas Wolff