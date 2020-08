Seann rathad an airm a' dùnadh a-rithist

Image copyright BEAR SCOTLAND Image caption Tha obair a' leantainn aig an A83.

Dh'innis BEAR Scotland gun dùin seann rathad an airm aig an Rest and Be Thankful bho 21:00 Oidhche Chiadain air sgàth rabhadh mu dhroch shìde.

Tha an A83 air a bhith dùinte bho thàinig maoim-slèibhe sìos air an rathad an t-seachdain a chaidh.

Thuirt BEAR gum fosgail seann rathad an airm a-rithist sa mhadainn Diardaoin cho fada 's gun dearbh sgrùdadh gu bheil e sàbhailte sin a dhèanamh.

Thuirt a' bhuidheann gu lean obair air an rathad tron oidhche fhad's a tha e sàbhailte sin a dhèanamh.