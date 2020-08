Stoirmean

Tha dìle uisge agus tuiltean air sgoiltean a chumail dùinte ann an grunn phàirtean de dh'Alba an-diugh. Tha na trioblaidean as motha ann am meadhan na dùthcha, ann an àiteachan mar Fìobha, Siorrachd Pheairt, Lodainn agus Siorrachd Shruighlea. Tha Scottish and Southern Energy ag ràdh gu bheil iad a' dèiligeadh ri grunn thrioblaidean leis an dealan ann an Siorrachd Obar Dheathain agus Siorrachd Pheairt, agus tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gu bheil na stoirmean air buaidh a thoirt air seirbheisean eadar-lìn aig na h-ionadan aca. Ann an Obar Dheathain tha na Poilis agus luchd-smàlaidh ag iarraidh air dràibhearan meadhan a' bhaile a sheachnadh agus tòrr shràidean fon uisge. Tha an A92 dùinte aig Cloverhill.

Agus tha Scotrail a' toirt rabhaidh gu bheil na seirbheisean aca uile air fulang air sàilleabh na h-aimsire, agus nach bi trèanaichean sam bith a' ruith eadar Dùn Èideann agus Fìobha, no eadar Obar Dheathain agus Glaschu is Dùn Èideann.

An Eaconomaidh

Dhearbh àireamhan oifigeil an-diugh gu bheil eaconomaidh Bhreatainn a' seacadh airson a' chiad uair bho Staing a' Chreideis ann an 2009. Eadar an Giblean agus an t-Ògmhios thuit GDP na dùthcha, còrr is 20% - an ìsleachadh as motha a chaidh a chlàradh riamh. Dh'aidich an Seansalair, Rishi Sunak, gun caill grunn dhaoine eile an cuid chosnaidhean mus tòisich an eaconomaidh a' fàs a-rithist.

Inbhir Lòsaidh

Thèid na milleanan Notaichean a chosg ann am Moireibh airson ionad Feachd an Adhair aig Inbhir Lòsaidh a leasachadh mar ionad fànais adhair. Thig an t-airgead bho Aonta Fàis Mhoireibh a tha ga mhaoineachadh le Riaghaltasan Alba agus na Rìoghachd Aonaichte. Chaidh an naidheachd fhoillseachadh leis a' Mhinistear airson Alba, Iain Stiùbhart, a thuirt gu bheil e na phàirt chudromach den iomairt airson an eaconomaidh fhaighinn air ais air a casan às dèidh ChOVID.

A' Bheilg

Thàinig riaghailtean ùra a-steach anns a' Bheilg an-diugh a bheir air daoine còmhdaich aodainn a bhith orra ann na àiteachan sam bith a tha fosgailte dhan phoball. Ron seo cha robh na riaghailtean a' bualadh ach air daoine nuair a bha iad a' dol a-steach gu ionadan poblach. Thàinig grad-èirigh air an àireamh de chùisean Choròna-bhìorais anns a' Bheilg anns a' chiad sheachdain den Lùnastal, agus iad ag èirigh 11%.

Obar Dheathain

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh an-diugh air an Lockdown ionadail ann an Obar Dheathain. Chaidh riaghailtean ùra a chur an sàs Diciadain seo chaidh a thaobh a bhith a' siubhal agus a bhith a' tadhal air dachannan dhaoine eile, le taighean-seinnse is taighean-bìdhe cuideachd gan dùnadh.