MV Glen Sannox san doca thioram

Chaidh tè de na dhà bhàt'-aiseig ùr a tha gan togail aig Gàrradh MhicFhearghais air Chluaidh a thoirt gu doca tioram airson obair-fuasglaidh.

Thuirt manaidsearan gun robh an obair air an MV Glen Sannox na "clach-mhìle" a dh'ionnsaigh na soithichean a chrìochnachadh an dèidh don ghàrradh a dhol ann an rianachd.

Thèid ceann-toisich ùr a chur air a' bhàta, nìthear càradh air a' pheanta agus bheirear salchair an t-sàil a tha a' fàs oirre dhith.

Bha dùil an toiseach gum biodh an soitheach deiseil tràth sa bhliadhna 2018.

Gabhaidh an MV Glen Sannox ruith gach cuid air diesel agus gas lionnach nàdarra, ach tha i air a bhith ceangailte ri taobh a' ghàrraidh bho chuireadh air bhog i anns an t-Samhain 2017.

Cosgaisean

Tha an duine leis am b' àbhaist an gàrradh a bhith, Jim MacColla, a' coireachadh mar a dh'atharraich CMAL na planaichean grunn tursan airson a' mhàill agus nan cosgaisean a bharrachd a thàinig air an obair.

Choimiseanaich CMAL, a tha leis an Riaghaltas, an soitheach airson slighe Arainn aig CalMac.

Thuirt CMAL gur ann ri linn droch stiùiridh aig a' ghàrradh, agus cabhag ann a bhith a' tòiseachadh na h-obrach a tha na duilgheadasan.

Chaidh an gàrradh ann an rianachd san Lùnastal 2019, agus chuireadh fo shealbh Riaghaltas na h-Alba e san Dùbhlachd.

Tha an soitheach an-dràsta san doca thioram aig Dale Marine ann an Grianaig, agus tha dùil gun till i gu Gàrradh MhicFhearghais deireadh an Lùnastail.

Tha an dàrna soitheach, air a bheileas aig an ìre seo a' gabhail Slige 802, fhathast ga togail aig a' ghàrradh, agus dùil gun cuirear air slighe Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh i air a' cheann thall.