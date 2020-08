Boireannaich tar-ghnèitheach fo phrosbaig World Rugby

Image copyright World Rugby

Gu tric chluinnear gu bheil spòrs a crochadh air dà rud; buannachadh agus a bhith a' gabhail pàirt.

Gun teagamh, tha iomadh neach air soirbheachadh tro' bhi buannachadh air lèanag spòrs, ach cha bhithear an-sàs ann an cò-fharpais spòrs aig an ìre as àirde as aonais tuigse mu dheidhinn cò aige a tha cead a bhith anns a'chò-fharpais.

Ann an cuid de spòrsan, bi daoine air an dealachadh air sgàth cuideam, neo aois.

Ach am measg aon de na dealachaidhean as cumanta a lorgar ann an cò-fharpaisean spòrs, tha dealachadh a thaobh gnè.

Air sgath's eadar-dhealachaidhean corporra agus ceimigeach, tha farpaisean fa-leth aig fir agus boireannaich aig àrd-ìre iomadh spòrs, airson dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig an dà chuid a bhith a' gabhail pairt, agus a buannachadh.

Tha na roinnean stèidhichte seo air àrd-ùrlar a thabhainn do dh'iomadh neach spòrs, ach tha ceistean air nochdadh mu dheidhinn dè cho farsaing 's a tha na roinnean seo ann an saoghal rugbaidh.

Thàinig fios am bàrr bho bhuidhean rannsachaidh World Rugby, buidhean riaghlaidh an spòrs, ag ràdh gun robh cunnart nas motha ann de dhroch leòn do bhoireannach a chluicheadh an aghaidh boireannaich tar-ghnèitheach, neo transgender, air an lèanag.

A-rèir nan eòlaichean, tha cunnart de '20% gu 30%' a bharrachd ann gum faodadh boireannach a bhi air a droch ghoirteachadh bho bhuille bho chluicheadair tar-ghnèitheach, seach bho bhoireannach eile.

Am measg nan cunnartan, bha an neart a bharrachd a th'aig neach a chaidh tro' inbhidheachd mar fhear, seach mar bhoireannach.

Seo a dh'aindeoin cungaidhean a tha air an cleachdadh airson buaidh thestosterone, a bhios a cuir ri meud fèithean, ìsleachdadh.

Sgrìobh am buidhean nach robh riaghailtean aig World Rugby, a tha an-dràsta a toirt cead do bhoireannaich trans cluiche còmhla ri boireannaich fhad's a chleachdas iad cungaidhean airson buaidh thestosterone a lagachadh airson co-dhiù bliadhna, iomchaidh airson boireannaich a chumail sàbhailte anns an spòrs.

Chan e rugbaidh a' chiad spòrs a tha air a bhith ann an deasbad mu chluicheadairean tar-ghnèitheach, ach 's e a'chiad spòrs aig a bheil aonta leis an IOC a tha air a dhol cho fada ri bhith cuir moladh casg air cluicheadairean tar-ghnèitheach ann an spòrs nam ban fon a' phrosbaig.

Tha riaghailtean an IOC a toirt cead do dhaoine a tha dol tro' atharrachadh gnè cluiche cho fad's gun cùm iad ri prògram de dhrugaichean airson co-ionnanachd corporra a' stèidheachadh.

A dh' aindeoin seo, tha na molaidhean ag iarraidh rugbaidh nam ban a chumail airson feadhainn a bha nam boireannaich gu bì-eòlasach bho thùs.

Tha spòrs mu a bhith a' gabhail pàirt, ach do chuid, tha deasbad mu chluicheadairean tar-ghnèitheach cuideachd mu dheidhinn a bhith a' dèanamh cinnteach gun urrainn do bhoireannaich a bhi an-sàs ann an spòrs ann an dòigh a tha cothromach.

Thuirt an cluicheadair rugbaidh, Fiona Rennie; 'Tha e ceangailte ri meud-cuirp aig an fheadhainn a tha an-sàs. B' fheàrr leam a ràdh nach biodh ceist sam bith anns a chùis agus gum b' urrainn do bhoireannaich trans a bhi an-sàs…ach aig an aon àm, tha mi tuigsinn gur ann mu dheidhinn cunnartas a tha seo.' Coltach ri iomadh cuir-seachad eile, tha saoghal rugbaidh air oidhirp a dhèanamh na dorsan fhosgladh do dh'iomadh neach, ach eu-coltach ri cuir-seachadan eile, 's e rud corporra a th'ann an rugbaidh, anns a bheil eadar-dhealachaidhean corporra agus ceimigeach a' dèanamh diofar, gu h-àraid aig àrd-ìre an spòrs.

A-rèir cluicheadair eile, Iona NicGilleBhàin, dh'fheumar feuchainn ri bhith cothromach do gach neach, ach tuigseach mu dhiofaran corporra; 'Aig ìre proifeiseanta tha sinn a bruidhinn mu dheidhinn daoine a tha air leth math air an spòrs co-dhiu agus a tha air faighinn dhan ìre sin air sgath's gu bheil iad ag obair gi cruaidh neo gu bheil buannachdan fiosaigeach co-dhiù. Ma tha sinn a bruidhinn mu dheidhinn ìre nas ìsle, tha spòrs airson a h-uile duine agus chan e dìreach airson daoine a tha àrd, mòr agus làidir…ach ag ràdh sin, b' urrainn do neach a tha gu math àrd agus làidir agus a bha air am breith mar sin a bhith gu math eagallach.'

Thathar an dùil gu bi aig aonaidhean an spòrs bhòtadh air molaidhean buidhean rannsachaidh World Rugby ro dheireadh na bliadhna. Ge bith dè thig bhon bhòt, cha bhith an deasbad mu chluicheadairean tar-ghnèitheach ann an spòrs nam ban air tighinn gu crìoch ann an rugbaidh, neo ann an spòrsan eile.