Lannsair far a dhreuchd rè ùine

Tha am BBC a' tuigsinn gun deach fear a tha ag obair mar lannsair ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh a chur às a dhreuchd rè ùine agus casaidean ga chur às a leth.

Chan eil Bòrd Slàinte nan Eilean Siar airson càil a ràdh mun chùis.

Thathar a' tuigsinn nach ann mu thimcheall obair-lannsa sam bith a rinn e san ospadal, no mar a bha e a' dèiligeadh ri a cho-obraichean, a tha a' chùis.

Thathar a' tuigsinn cuideachd gun tàinig cùisean gu bàrr an t-seachdain a chaidh.