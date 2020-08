Cobhair air dithis an Linne Chrombaigh

Image copyright RNLI/Michael MacDonald Image caption Chaidh aig an dithis air grèim fhaighinn air sèine chlàr-ola fhad' 's a bha iad a' dol seachad.

B' fheudar do dhithis fhireannach grèim fhaighinn air sèine-acrach aig clàr-ola gus an deach cobhair a dhèanamh orra, às dèidh dhaibh a dhol ann an èiginn ann an Linne Chrombaigh.

Bha aon fhireannach a' snàmh agus fear eile ann an caidheig.

B' fheudar do bhàta-theasargainn Inbhir Ghòrdain, agus heileacoptair Mhaor-Cladaich Inbhir Nis a dhol a-mach gus cobhair a dhèanamh orra.

Dh'fhalbh an dithis fhireannaich dhan linne à Inbhir Ghòrdain oidhche Haoine.

Sruth làidir

Chaidh an glachadh ann an sruth làidir a thug a-mach gu muir iad, ach chaidh aca air grèim fhaighinn air sèine chlàr-ola an Well Safe Guardian a bha air acair sa bhàgh fhad' 's a bha iad a' dol seachad.

Chunnaic an criutha bha air bòrd a' chlàir-ola na fir, agus chuir iad a dh'iarraidh an RNLI.

Thàinig bàta-teasairginn Inbhir Ghòrdain a-mach a dhèanamh cobhair air na fir, a bha gu math fuar, ged nach deach an goirteachadh.

Dh'fhalbh a' chaidheag leis an t-sruth, ach chunnaic sgioba heileacoptair nam Maor-Cladaich e, agus chaidh aig sgioba a' bhàta-theasairginn air fhàighinn air ais.