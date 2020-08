Inbhe Thùsanach do Ghàidheil nan Eilean Siar?

Image copyright MJ Richardson

Bu chòir inbhe laghail a thoirt do shluagh tùsanach nan Eilean Siar gus dìon a chur air cànan agus coimhearsnachdan na sgìre, a rèir eòlaiche cànain agus dualchais.

Thuirt Catriona Mhoireach, a tha na rannsaiche agus na h-òraidiche aig Colaisde a' Chaisteil ann an Leòdhas, gum bu chòir an aon sheòrsa inbhe a bhith aig muinntir nan eilean 's a th' aig aig buidhnean tùsanach eile air feadh an t-Saoghail.

Sgrìobh i am beachd air a' bhlog phearsanta aice fhèin.

Tha i cuideachd ag ràdh gum feumar coimhead a-rithist ri laghan fearainn gus cothrom nas fhèarr a thoirt do dhaoine às na h-eileanan air fearann na sgìre.

"Nuair a tha sinn a' bruidhinn mu dheidhinn an leabhair a chaidh fhoillseachadh bho chionn ghoirid, The Gaelic Crisis in the Vernacular Community, seo an t-àm a bhith a' coimhead ri dè na rudan a th' air an staing seo adhbharachadh, agus dè b' urrainn dhuinne mar Ghàidheil bho thùs - ma 's urrainn dhomh a chur mar sin - dè b'urrainn dhuinn a dhèanamh mu dheidhinn?" thuirt a' Bh-Ph. Mhoireach.

Coimhearsnachd Sheasmhach

"Agus thàinig e a-steach orm, ma tha sinn ann an staing, a thaobh cànain, 's ann ri linn staing a thaobh coimhearsnachd a tha sin gu ìre.

"Mura bi coimhearsnachd sheasmhach an seo a bhruidhneas Gàidhlig agus far am bi e nàdarrach Gàidhlig a chleachdadh gu làitheil tha an staing seo a' dol a leantainn.

"Ann a bhith a' sgrìobhadh an rud anns a' chiad àite bha mi a' faireachdainn rud beag iomagaineach gun leughadh daoine e mar, nach eil sinn a' cur fàilte air daoine ùra a' tighinn a-steach dha na h-eileanan, no nach eil gnothach aig duine sam bith a bhith a' bruidhinn Gàidhlig ach na daoine aig a bheil Gàidhlig bhon ghlùin mar gum biodh.

"Agus tha sin fhèin a' sealltainn gu bheil feum air inbhe, oir tha e cho furasta dha daoine beachdan den t-seòrsa seo a ghabhail nan sròin mar gum biodh, agus cantainn uill tha thu dìreach a' feuchainn ri bhith rudeigin "exclusive" tha thu a' feuchainn ri daoine a dhùnadh a-mach.

"Chan e sin idir a tha mi ag ràdh.

"Nam biodh an inbhe sin againn mar a th' aig Tùsanaich Astràilia, mar a th' aig Tùsanaich Aimeireaga, agus buidhnean tùsanach eile air feadh an t-saoghail, nam biodh sin ann, cha bhiodh e cho furasta dha daoine a bhith a' dèanamh tàire oirnn, agus bhiodh e tòrr na b' fhasa dhuinne a bhith a' bruidhinn mu ar cuid fèin-aithne fhèin, agus a bhith a' cur sin air adhart.

Fearann

"An-dràsta, tha mi a' faireachdainn, seach nach eil inbhe sam bith againn tha e gu ìre mhòir fosgailte dha duine sam bith a tha ag iarraidh tàire a dhèanamh air na Gàidheil - agus tha gu leòr ga dhèanamh - tha e furasta gu leòr dhaibh sin a dhèanamh agus chan eil duine ga fhaicinn mar rud a tha ceàrr.

"Chan eil iad ga fhaicinn mar ghràin-cinnidh - ged is e seòrsa de ghràin-cinnidh a th' ann," thuirt i.

Tha a' Bh-Ph. Mhoireach a' togail air aon phuing gu sònraichte air a tha i ag ràdh gun dèanadh leithid de dh'inbhe feum - cothrom air fearann.

"Nuair a tha lot ga chreic, agus tha thu ga fhaicinn an seo anns na h-Eileanan tric gu bheil bodach no cailleach air fhàgail an sin agus tha iad a' bàsachadh, tha an lot an uairsin ga chreic.

"Agus mar as trice, tha an duine leis an sporran as motha a' ceannach an lot, agus chan eil sin idir cinnteach gur e cuideigin bhon dualchas a cheannaicheas e.

"Agus seach gu bheil na prìsean air a dhol cho àrd tha e a' dùnadh òigridh nan eilean a-mach às a' mhargaidh sin gu ìre mhòir.

"Bhiodh e math nam b' urrainn smachd air sin a thoirt dha na h-urrasan coimhearsnachd, agus cuideachd ùghdarras a thoirt dha Coimisean na Croitearachd nàdar de, tha mi a' creids' "Positive Discrimination" a dhèanamh, agus gun deadh lot gu cuideigin a bhuineadh dhan dualchas, nam biodh reachdas ann a chuireadh taic ri sin.

"Ach cha b' urrainn dhut a dhèanamh an-dràsta fo na laghan a th' againn," thuirt i.