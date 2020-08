Pàrantan a' togail cheist mu Chovid-19 agus ostailean sgoile

Tha e na cheist do phàrantan air a' Ghàidhealtachd dè thachradh nan tigeadh an Coròna-bhìoras air sgoilearan 's iad a' fuireach ann an ostail-sgoile.

Tha iomagain gu h-àraid air feadhainn anns na h-Eileanan Beaga a tha a' dol gu ostail ann am Malaig.

Chun an seo chan eil cuid de na h-eileanan air fosgladh do luchd-turais.

Tha ostailean na Gàidhealtachd a' fosgaladh làn-uine an ath-sheachdain.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil planaichean ann son dèiligeadh ri suidheachadh de sheòrsa.

Tha an aithris-sa aig Eileen NicDhòmhnaill.