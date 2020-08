Creag 100 tunna ga gluasad

Image copyright BEAR Alba

Tha heileacoptair ga chleachdadh aig an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal, airson cuideachadh le creag de 100 tunna de chuideam, a tha os cionn an rathaid mhòir, a dhèanamh sàbhailte.

Thuirt luchd nan rathaidean gun robh mu 100 tunna de sprùilleach a thuit às ùr air an rathad tron oidhche - às dèidh do na mìltean thunnaichean puill agus chreagan a thighinn a-nuas air an rathad mhòr, agus air seann rathad an Airm, fodha, Dimàirt.

Tha a' chompanaidh BEAR Alba ag ràdh gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill an rathad fhosgladh às ùr, ach nach tachair sin gus am bi e sàbhailte.