"Seachnaibh àiteachan trang" sa Mhonadh Ruadh

Dh'iarr Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh air luchd-tadhail fuireach air falbh bho na h-àiteachan as trainge den phàirc air an deireadh-sheachdain.

Dh'innis iad gu bheil duilgheadadan air a bhith aca ann an cuid de dh'àiteachan le tòrr dhaoine a' tighinn is cuid a' fàgail sgudail is eile às an dèidh.

Tha gearainean air a bhith ann an grunn sgìrean den Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan o chionn ghoirid agus luchd-tadhail a' tighinn ann nan dròbhan is cuid co-dhiù a' fàgail bùraich nan dèidh nuair a dh'fhalbhas iad.

Dh'innis Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh gu bheil duilgheadas air a bhith acasan aig cuid de na h-àiteachan as trainge sa phàirc.

A bharrachd air sgudal, salachar is teintean, thuirt iad gu bheil rathaidean air a bhith air an tacadh is càraichean air am parcadh gu cunnartach.

Thuirt iad gu bheil muinntir an àite seach searbh sgìth agus crosta.

Thuirt an t-Ùghdarras le dùil ri deagh shìde - is seo cuideachd an deireadh seachdain mu dheireadh mus till na sgoiltean - gu bheil dùil ri luchd-tadhail gu leòr anns na làithean ri tighinn.

Mar sin tha iad ag iarraidh air daoine àiteachan fìor thrang - timcheall Bràigh Mhàrr agus cuideachd mun Ghleann Mhòr 's taobh siar na pàirce - a sheachnadh air an deireadh-sheachdain.

Dh'iarr iad air daoine ullachadh a dhèanamh ro làimh is cothrom a ghabhail a dhol gu pàirtean eile den phàirc - no tadhal air cafaidhean, bùithdean is taighean-bìdhe ann am bailtean na sgìre.