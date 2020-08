Obair a' leantainn aig an Rest and Be Thankful

Image copyright Willie Stewart

Tha an obair a' leantainn gus rathad an A83 aig an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal fhosgladh a-rithist às dèidh mhaoimtean-slèibhe, Dimàirt.

Thàinig còrr air 6,000 tunna de sprùilleach a-nuas far cliathaich na beinne.

Dhùin Seann-Rathad an Airm, a bhios air a chleachdadh mar as trìce nuair a bhios am prìomh rathad dùinte, cuideachd, agus còrr air 2,000 tunna de sprùilleach air an rathad sin.

Bidh maoimtean-slèibhe a' dùnadh an rathaid aig bealach Ghlinn Chrò gu math tric an dèidh uisge thruim.

Aiseag

Tha Western Ferries air aiseagan a bharrachd a chur air an t-slighe acasan à Guraig a dh'Earra-Ghàidheal airson luchd-siubhail a chuideachadh.

San Fhaoilleach am bliadhna, chaidh an rathad a dhùnadh airson dà là às dèidh do cha mhòr 1,500 tunna de sprùilleach tighinn a-nuas air.

Tha an Riaghlatas air £79.2m a chosg air an rathad bho 2007.

Sa Mhàrt, thuirt Còmhdhail Alba gum biodh cha mhòr £2m ga chosg air uidheamachd drèanaidh gus an rathad a dhèanamh nas seasmhaiche.

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ge-tà, air a bhith ag ràdh gum feumar barrachd a dhèanamh airson fuasgladh maireannach fhaighinn air na duilgheadasan leis an rathad.