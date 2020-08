Atharrachadh a dhìth air HIE?

Tha Cathraiche Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) air sgrìobhadh gu BP Arcaibh agus Shealtainn, Alasdair Mac IlleMhìcheil, ag iarraidh coinneachadh ris airson bruidhinn air obair na buidhne agus air an t-slighe air adhart dhaibh.

Nochd litir Alasdair Dodds agus Mgr Mac IlleMhìcheil air dragh a thogail nach eil an dòigh sa bheil HIE an-dràsta ag obrachadh a’ freagairt air feumalachdan na sgìre, agus gum bu chòir dhan bhuidhinn a dhol air ais gu rudeigin nas coltiache ri seann mhodal Bhòrd Leasachadh na Gàidhealtachd is nan Eilean - an HIDB.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid, a tha a' tòiseachadh le beagan eachdraidh.