Tha an A83 fhathast dùinte aig an Rest and Be Thankful ann an Earra Ghaidheal as deidh mhaoimtean-slèibhe.

Thainig 6,000 tunna de spruilleach a-nuas oidhche Mhàirt a' dùnadh a' phrìomh rathaid agus seann rathad an airm.

Seo tè de na maoimtean-slèibhe as miosa a chunnacair sa sgìre gu ruige seo.

Chan eil fhios fhathast de cho fad 's a bhios an A83 dùinte, no cuin a ghabhas seann rathad an airm fhosgladh.

Tha an aithris-sa aig Andreas Wolff.