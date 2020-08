An t-àm ann 'deasbad mu Bhòrd na Gàidhlig'

Thuirt fear a bha uair na cheannard aig Bòrd na Gàidhlig gu bheil an t-àm ann deasbad am bu chòir am Bòrd a bhith ann tuilleadh.

Bha Bruce Robasdan, a bha na cheannard eadar-amail o chionn 4 bliadhna, a' bruidhinn agus e a' togail dragh mu tha na tha de dh'airgead Gàidhlig air a chosg air a' Bhòrd fhèin.

Thog e draghan cuidechd mun dòigh anns an deach foillseachadh dàta ùir air foghlam Gàidhlig a làimhseachadh bho chionn goirid leis a' bhuidhinn.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.