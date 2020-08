Sgoilearan eileananach a' soirbheachadh nan "deuchainnean"

Image caption An àite deuchainnean a dhèanamh am-bliadhna chaidh obair sgoilearan a mheasadh len luchd-teagaisg

Fhuair sgoilearan sna h-Eileanan Siar na comharran aca Dimàirt agus tha e coltach gun do shoirbhich le mòran dhiubh a dh'aindheoin staing a' Choròna-bhìorais a dh'adhbhraich nach robh deuchainnean aca.

Bha còir aig 2,823 deuchainnean a bhith air an dèanamh sna h-Eileanan Siar ach, an àite sin, 's e an tidsearan fhèin a bha a' measadh obair na cloinne agus a' tomhas dè an comharra a bu chòir a thoirt dhaibh airson gach cuspair.

Bha am measadh sin an nuair sin air a sgrùdadh le Ùghdarras Theisteanasan na h-Alba (SQA).

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gun deach an àireamh theisteanasan a thugadh seachad am-bliadhna an-àirde 1.5% an taca ris a' bhliadhn' an-uiridh; bha 2,458 torradh measaidh a fhuair comharran eadar A-C.

Tha an ìre aig an robh sgoilearan soirbheachail suas airson nan teisteanasan uile:

Nàiseanta 5 - àrdachadh 1.4% suas gu 89.2%

Àrd-Ìre - àrdachadh 2% suas gu 80.6%

Àrd-Ìre Adhartach - 13% suas gu 92.9%

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun tuigeadh iad nan robh dragh air cuid de dhaoine òga mu na comharran a fhuair iad agus gum biodh taic ann dhaibh.

Faodaidh iad fònadh chun na sgoile aca, thuirt iad, neo fios a chur gu Roinn Foghlaim na Comhairle air accreditedtraining@cne-siar.gov.uk

Tha taic ri fhaotainn do sgoilearan cuideachd tro na meadhanan a leanas:

Loidhne-taic Nàiseanta 0808 100 8000.

DYW No Wrong Path Campaign nowrongpath.scot #NoWrongPath

My World of Work Facebook: facebook.com/myworldofwork

My World of Work Twitter: twitter.com/mywowscotland