Comataidh Ghàidhlig ùr a' gealltainn linn ùir

Thuirt cathraiche ùr Comataidh na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd gur e piseach a thoirt air foghlam tro mheadhan a' chànain san àrd-sgoil gu h-àraidh fear de na prìomh amasan a bhios aige.

Chaidh an ceòl air feadh na fidhle o chionn beagan bhliadhnaichean nuair a chaidh cur às dhan chomataidh.

Bha gearanan ann cuideachd nach robh spèis agus luach ga chur air a' Ghàidhlig taobh a-staigh na Comhairle fhèin.

Ach thuirt an Comhairliche Calum Rothach gur e toiseach-tòiseachaidh ùr a tha seo dhan chànan agus dhan Chomhairle.

"Bha dà fhaireachdainn sa choinneimh eadar comhairlichean agus oifigearan gu bheil cothroman romhainn agus gum faod sinn inbhe agus cuideachd ceuman cudromach a ghabhail."

Image caption Tha a' comataidh ùr airson 's gum barrachd chuspairean air an teagasg sa Ghàidhlig san àrd-sgoil

Linn ùr

Thuirt an Comh. Rothach gu bi iad a' coimhead air an gabh luchd-obrach a tha an sàs sa Ghàidhlig cleachdadh ann an dòigh nas èifeachdaiche, agus ag ionnsachadh bho obair agus ro-innleachdan chomhairlean eile.

Thuirt e gum biodh iad a' rannsachadh a bheil an t-ionmhas agus na goireasan aig luchd-obrach airson a' chuid as fhèarr a dhèanamh de na comasan aca.

Chan eil ach ceithir cuspairean gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig ann an àrd-sgoiltean na Gàidhealtachd an-dràsta agus gheall Mgr Rothach piseach a thoirt air an t-suidheachadh sin.

"Feumaidh sinn barrachd luchd-teagaisg a thoirt chun na Gàidhealtachd agus leis an sin, bidh sinn a' bruidhinn ri Riaghaltas na h-Alba feuch a bheil dòigh ann tidsearan òga ùra a thàladh chun na Gàidhealtachd.

"Bidh sinn a' toirt sùil air na tha sinn a' toirt seachad anns gach sgoil agus ag ionnsachadh mu dè ghabhas dèanamh a thaobh leudachadh a' churraicealaim," mhìnich e.