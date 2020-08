Ceist am bu chòir Bòrd na Gàidhlig a bhith ann tuilleadh

Image caption Rinn Bòrd na Gàidhlig dìon air mar a tha iad a' cosg an cuid airgid agus gheall iad gum foillsich iad àireamhan coileanta mu fhoghlam thràth bhliadhnaichean a dh'aithghearr.

Thuirt fear a bha greis na cheannard air Bòrd na Gàidhlig gu bheil an t-àm ann deasbad a dhèanamh a bheil adhbhar aig a' Bhòrd a bhith ann tuilleadh.

Bha Bruce Robasdan na cheannard eadar-amail aig Bòrd na Gàidhlig bho chionn ceithir bliadhna.

Tha e air dragh a thogail mu na tha de dh'airgead Ghàidhlig ga chosg air a' Bhòrd fhèin, agus mun dòigh san do sgaoil a' bhuidheann fiosrachadh neo-choileanta mun àireamh chloinne ann am foghlam tràth-bhliadhnaichean.

Tha am Bòrd ag ràdh gun tug iad seachad £1m gu 60 diofar bhuidhnean a tha a' lìbhrigeadh sheirbheisean agus phròiseactan Gàidhlig air feadh na h-Alba, agus gu bheil iad a' cruinneachadh dàta foghlaim ùìr.

Figearan

Bha ceist ann nuair a dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig gun robh lùghdachadh 20% san àireamh chloinne eadar neoni agus a trì ann am foghlam Gàidhlig.

Ghabh am Bòrd ris nach robh na figearan coileanta agus gun robh iad an dùil ùrachadh a dhèanamh orra.

Am measg an fheadhainn a tha a' càineadh mar a làimhsich am Bòrd an suidheachadh tha Bruce Robasdan aig Oilthigh Shrath Chluaidh a bha uair os cionn na buidhne rè-ùine.

Tha ceist air a-nis mu cheannas na buidhne san là an-diugh.

"'S e cùis nàire a tha seo. An deach innse do Riaghaltas na h-Alba? Tha e cho neo-àbhaisteach a leithid seo a bhith a' tachairt," thuirt Mgr Robasdan.

Maoineachadh

Thog Mgr Robasdan ceist cuideachd mu mar a tha am Bòrd a' cosg an cuid maoineachaidh.

"'S e buidheann a tha seo le buidseat bliadhnail luach £5.1m ach tha iad a' cosg £1.6m airson a' bhuidheann a ruith.

"Tha 30% den airgead aca ga chleachdadh airson tuarastail, oifisean, buill a' Bhùird a phàigheadh agus mar sin air adhart.

"'S e a' cheist a th' orm a bheil saoghal na Gàidhlig a' faighinn luach an airgid às a' bhuidhinn phoblaich seo, agus tha mi den bheachd gum feum còmhradh fìrinneach a bhith againn mun sin," thuirt Mgr Robasdan.

"Àireamhan ceart"

Rinn Bòrd na Gàidhlig dìon air an cuid obrach is iad ag ràdh gun robh obair leasachaidh agus maoineachaidh a' Bhùird le toraidhean buannachdail na luib.

Thuirt Stiùiriche an Fhoghlaim aig BnaG, Jim Whannel, nach fhiach dhaibh aithisg a chur gu Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba neo gu Riaghaltas na h-Alba mu na chaidh ceàrr leis an fhiosrachadh ùr mu fhoghlam.

"Cha robh na h-àireamhan ceàrr, bha na h-àireamhan ceart. Bha sinn a' dèanamh dàta mu dheidhinn phròiseactan a tha sinn a' maoineachadh agus, mar as àbhaist, tha sinn a' maoineachadh a' mhòr-chuid de phròiseactan a tha a' lìbhrigeadh foghlaim neoni gu trì ann an Alba.

"Tha sinn a' cluinntinn mu phròiseactan eile agus bidh sinn a-nis ag obair le oifigearan airson dèanamh cinnteach gum bi fiosrachadh a bharrachd ri fhaotainn gu nàiseanta.

"Chunnaic sinn gun robh na figearan a bha againn airson seirbheisean neoni gu trì a' dol sìos agus nuair a bha sinn a' coimhead air an sin a-rithist, bha e follaiseach gun robh sinn feumach air conaltradh a dhèanamh a-rithist le oifigearan aig comhairlean, gus a bhith cinnteach gu bheil sin a' cur ris na figearan a tha ceart a tha againn figearan eile a th' aca airson seirbheisean a tha iadsan a' maoineachadh," mhìnich Mgr Whannel.

"Our initiative with partners to deliver support to young people using Gaelic at home, has delivered thousands of activity sessions online during lockdown and will continue to create more opportunities in the coming months, and we have agreed with our main partners alternative ways to deliver the activities that we fund. The number of children learning through Gaelic medium education has risen in the past 12 months by 10%, and the number of Gaelic teachers has increased by 5% this year, which represent an increase of 33% in the past 10 years."