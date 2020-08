Tha luaidh ga dhèanamh air Dòmhnall Iain MacAonghais, a bhuineadh dhan Sgarp sna Hearadh, a bha bliadhnachan na àrd-oifigear air a' bhuidhinn Scotland Europa agus a bha an sàs ann an iomadh iomairt agus buidheann Gàidhlig.

Chaochail Mgr MacAonghais agus e a-muigh a' trusadh chaorach faisg air Cradhbhadal, ri taobh Hùisnis, sna Hearadh Diluain. Bha e 72 bliadhna a dh'aois.

Rugadh Mgr MacAonghais air an 8mh latha dhen Lùnasdal 1947 - air an dearbh latha a thàinig am fòn dhan Scarp an toiseach.

Thogadh e san eilean agus b' e a theaghlach an teaghlach mu dheireadh a dh'fhàg an Scarp san Dùbhlachd 1971.

Fhuair e oideachadh aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis agus Oilthigh Shrath Chluaidh, far an do rinn e ceum ann an eaconamas.

Chaidh e air adhart a bhith mar àrd-oifigear air Iomairt Shiorrachd Dhùn Bhreatainn ann an 1991.

Dh'iarr an riaghaltas ùr Làbarach air ann an 1997 rannsachadh a dhèanamh air feumalachdan coimhearsnachdan iomallach na h-Alba.

Às an sin thàinig pròiseact 'Iomairt aig an Oir'.

Thòisich e mar àrd-oifigear aig Scotland Europa, a tha a' riochdachadh bhuidhnean Albannach san Roinn Eòrpa, ann an 1998 agus bha e san dreuchd sin airson cha mhòr 15 bliadhna.

Bho leig e dheth a dhreuchd, bha e a cur ùine seachad eadar a dhachaigh ann an Glaschu agus a chroit ann an Gòbhaig sna Hearadh.

Bha ceathrar duine chloinne, triùir bhalach is nighean, aige, agus bha e pòsta aig Jill Farrell.