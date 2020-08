"Gàidhlig ga bruidhinn an seo"

Le ar beatha làitheil gu math tric air a chuairteachadh le Beurla, ciamar a thèid againn air àiteachan sònraichte a bhith againn far nach cluinnear ach a' Ghàidhlig?

Àiteachan far am b' urrainn do Ghàidheil òga an cuid Gàidhlig a leasachadh?

Am bu chòir coimhead ri àrainneachdan Gàidhlig a chruthachadh aig ionadan coimhearsnachd sna h-Eileanan agus, 's dòcha, aig ionadan ealain leithid An Lanntair an Steòrnabhagh?

Sin na dearbh cheistean a th' aig an fear-naidheachd againn ann an Leòdhas, Alasdair MacLeòid.