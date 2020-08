Nuair a bha an lockdown aig a' char as àirde bha na h-Eileanan an Iar san treasamh àite air liost a' Puist Rìoghail airson an àireamh pharsailean a bha gach dachaigh a' faighinn.

Ach, cha b' ann air taobh a-muigh nan eilean a mhàin a bha daoine a' cosg airgid.

Tha na h-òrdain airson àrnais aig saor ann an Uibhist a Deas air a dhol am mead sna mìosan mu dheireadh.

Tha tuilleadh aig Shona NicDhòmhnaill.