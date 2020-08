400 cosnadh gan call aig M&Co

Image copyright M&Co Image caption Bùth M&Co

Thèid 400 cosnadh a chall aig M&Co, aig a bheil bùithdean aodaich ann am bailtean air feadh na h-Alba, feadhainn air a' Ghàidhealtachd 's ann an Leòdhas nam measg.

Chaidh a' chompanaidh ann an rianachd ach chaidh na gnothaichean aca a cheannach a-rithist san spot leis an teaghlach a thog a' chompanaidh.

Dùinidh 47 bùth, ach le 215 gan cumail fosgailte thuirt an luchd-rianachd gum biodh mu 2,600 cosnadh annta fhathast.

Thuirt a' chompanaidh rianachd Deloittes gun robh duilgheadasan air a bhith aig M&Co, coltach ri gu leòr chompanaidhean eile, 's gun do rinn an Coròna-bhìoras an suidheachadh nas miosa.