Beirut

Tha obair teasairginn a' leantainn ann am Beirut, prìomh bhaile na Lebanon, às dèidh spreadhaidh mhòir anns a' bhaile an-dè. Tha fios gu bheil co-dhiù 100 air bàsachadh 's na mìltean air an goirteachadh le mòran dhaoine fhathast a dhìth. Tha dùil gun deach an spreadhadh adhbharachadh le teine a ghabh ris na ceudan mòra thunnaichean de dh'ammonium nitrate a bha ga stòradh aig a' chidhe sa bhaile. Tha sin ga chleachdadh mar thodhar ann an àiteachas ach cuideachd airson spreadhaidhean a dhèanamh ann an obair mhèinnearachd.

Torraidhean Sgoile

Chaidh Rùnaire Foghlaim na h-Alba às àicheadh gearain gun deach dìmeas a dhèanamh air sgoilearan à sgìrean nas bochda anns an dùthaich, seach gun robh iadsan nas dualtaiche a bhith air an toirt a-nuas bhon chomharra a mhol an tidsearan dhaibh. Sin air thoiseach air sgoilearan toradh na saothrach aca fhaighinn an-dè. Tha e coltach gun robh mu chairteal de na comharran a bh' ann air an toirt a-nuas bho mheasadh nan tidsearan fhèin, agus siostam eadar-dhealaichte bhon àbhaist air a chur an gnìomh seach nach b' urrainn deuchainnean àbhaisteach a bhith ann. Thuirt John Swinney ge-tà, nach robh fìrinn na cùise idir a rèir mar a bha daoine a' gearain.

M&Co

Thèid 400 cosnadh a chall aig M&Co, aig a bheil bùithdean aodaich ann am bailtean air feadh na h-Alba, feadhainn air a' Ghàidhealtachd 's ann an Leòdhas nam measg. Chaidh a' chompanaidh ann an rianachd ach chaidh na gnothaichean aca a cheannach a-rithist san spot leis an teaghlach a thog a' chompanaidh. Dùinidh 47 bùth, ach le còrr is 200 gan cumail fosgailte thuirt an luchd-rianachd gum biodh còrr air 2,500 cosnadh annta fhathast.

WH Smith

'S thuirt a' chompanaidh bhùithdean WH Smith gu bheil uiread ri 1,500 cosnadh fo chunnart acasan ri linn buaidh a' Choròna-bhìorais air na gnothichean aca. A thuilleadh air na bùithdean a th' aca ann am bailtean air feadh na Rìoghachd Aonaichte tha mòran bhùithdean beaga aca ann an stèiseanan rèile 's puirt-adhair 's tha iad sin air fulang gu mòr leis an lùghdachadh ann an àireamhan luchd-siubhail.

Riaghaltas Bhreatainn

Chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte dìon air mar a dh'fheuch iad ris a' Choròna-bhìoras a chumail fo smachd tràth aig àm sgaoilidh a' ghalair. Chaidh an dubh-chàineadh an-diugh le Comataidh Thaghte Ghnothaichean na Dùthcha ann an Taigh nan Cumantan. Thuirt iad sin gun robh cùisean air a dhol nas miosa leis a' bhìoras ri linn cho-dhùnaidhean an Riaghaltais - gu sònraichte mar a chuireadh às do bhacaidhean siubhail ri linn a' Choròna-bhìorais ann am meadhan a' Mhàirt. Thuirt an Riaghaltas gun deach sin a dhèanamh ri linn comhairle shaidheansail.

Rest and Be Thankful

Tha sgrùdadh ga dhèanamh an-diugh air cliathaichean na beinne ri taobh an A83 aig an Rest and Be Thankful 's maoimtean-slèibhe air an rathad a dhùnadh an-dè. Tha seann rathad an airm a ghabhas a chleachdadh an àite an rathaid mhòir aig amannan cuideachd dùinte. Tha Western Ferries air aiseagan a bharrachd a chur air an t-slighe acasan à Guraig a dh'Earra-Ghàidheal airson luchd-siubhail a chuideachadh. Tha cuideachd eòlaichean rèile ri sgrùdadh air loidhne thaobh siar na Gàidhealtachd agus air drochaid air an loidhne eadar Peart is Sruighlea 's iadsan cuideachd dùinte. Tha an t-uisge a bh' ann an-dè air trioblaidean adhbharachadh ann an grunn sgìrean den dùthaich.