Togail do dh'eisirean air Chluaidh

Chaidh taic-airgid a dhearbhadh gus àitichean àraich ùra a chruthachadh do dh'eisirean air Linne Chluaidh.

Tha an làrach seo agus a dhà eile gan comharrachadh ann am Breatainn gus piseach a thoirt air àireamh nan eisirean, a tha air crìonadh thar nam bliadhnaichean.

Tha truailleadh agus an t-iasgach air buaidh a thoirt air na tha de dh'eisirean ann an uisgeachan Bhreatainn.

Sna beagan bhliadhnaichean mu dheireadh ge-tà, dh'aithnicheadh cho cudromach 's a tha na h-àrainnean aca do bheathaichean eile, is chaidh grunn oidhirpean a dhèanamh gus na h-eisirean a thoirt air ais.

Fhuair am pròiseact barrachd air £1m bhon People's Postcode Lottery airson nan trì làraichean ann an Linne Chluaidh, Tyne and Wear ann an Ear-Thuath Shasainn, agus Abhainn Conwy ann an ceann a tuath na Cuimrigh.

Thèid na tèarmannan àraich a cheangal ri marinathan aig gach làrach, agus 's iad an Leargaidh Ghallda agus Fairlidh a chaidh a thaghadh airson a' phròiseict ann an Alba.