A83 dùinte an dèidh mhaoimtean-slèibhe

Image copyright Willie Stewart

Tha sgrùdadh ga dhèanamh air an A83 aig an Rest and Be Thankful air sàilleabh mhaoimtean-slèibhe ann an grunn àitichean.

Tha an rathad, agus seann-rathad an Airm a bhios air a chleachdadh mar as trice na àite, dùinte.

Thuirt luchd-cùmhnant nach eil an leathad os cionn an rathaid seasmhach fhathast, agus nach eil e sàbhailte aig an ìre seo a bhith ag obair air an sprùilleach.

Bidh maoimtean-slèibhe a' dùnadh an rathaid aig bealach Ghlinn Chrò gu math tric an dèidh uisge thruim.

San Fhaoilleach am bliadhna, chaidh an rathad a dhùnadh airson dà là às dèidh do cha mhòr 1,500 tunna de sprùilleach tighinn a-nuas air.

Tha an Riaghlatas air £79.2m a chosg air an rathad bho 2007.

Sa Mhàrt, thuirt Còmhdhail Alba gum biodh cha mhòr £2m ga chosg air uidheamachd drèanaidh gus an rathad a dhèanamh nas seasmhaiche.

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ge-tà, air a bhith ag ràdh gum feumar barrachd a dhèanamh airson fuasgladh maireannach fhaighinn air na duilgheadasan leis an rathad.