Deuchainnean Sgoile

Tha an ìre aig an robh sgoilearan na h-Alba soirbheachail le teisteanasan sgoile fhaighinn am-bliadhna suas an taca ris an-uiridh. Bha eadar mu 3% is 5% a bharrachd soirbheachail am-bliadhna le teisteanasan Nàiseanta, Àrd-ìre, 's Àrd-Ìre Adhartach fhaighinn, a rèir fiosrachaidh bho Ùghdarras Teisteanais na h-Alba a nochd an-diugh. B' ann an-diugh fhèin a bha sgoilearan a' faighinn fios mu na comharran a fhuair iad ged nach robh duine aca air deuchainn a shuidhe am-bliadhna ri linn a' Choròna-bhìorais. Bha sin air dragh fhàgail air feadhainn a thaobh mar a bhiodh na comharran gam measadh 's mar a b' urrainn ath-thagradh a dhèanamh nan aghaidh.

Obar Dheathain

Tha dragh air eòlaichean slàinte a' phobaill gun nochd barrachd dhaoine fhathast leis a' Choròna-bhìoras agus ceangal aca ri taigh-seinnse an Obar Dheathain, an Hawthorn Bar. An-dè dh'èirich an àireamh dhaoine le dearbhadh gun robh am bhìoras orra is ceangal aca ris a' bhàr gu 27. Chuireadh fios air còrr air 120 duine ann an co-cheangal ris an sgaoileadh seo den ghalar.

BP

Rinn a' chompanaidh ola is gas BP call anns na trì mìosan gu deireadh an Ògmhios de £5bn. Ri linn seo cha phàigh iad ach an dàrna leth nan àbhaist do luchd nan earrainnean aca. Bidh sin na bhuile dha mòran stòrasan peinnsein anns an Rìoghachd Aonaichte aig a bheil airgead ann am BP.

Bòrd na Gàidhlig

Dh'iarr fear de sheann cheannardan Bhòrd na Gàidhlig, Bruce Robasdan, gum biodh deasbad ann air a bheil adhbhar ann dhan Bhòrd a bhith ann tuilleadh. Thog e dragh mu na bha e a' cosg de dh'airgead na Gàidhlig airson am Bòrd fhèin a ruith. Thuirt Bòrd na Gàidhlig gu bheil buannachd a' tighinn à obair-leasachaidh is maoineachaidh a' Bhùird, 's gun tugadh £1m do 60 buidheann mu choinneimh sheirbheisean agus phròiseactan Gàidhlig.

Pizza Express

Tha Pizza Express an dùil mu 67 de na taighean-bìdh aca anns an Rìoghachd Aonaichte a dhùnadh le call còrr air 1,000 cosnadh. Tha iad ag ràdh gum feum iad atharrachadh mòr a thoirt orra fhèin ri linn dhuilgheadasan air an adhbharachadh le staing a' Choròna-bhìorais.

Sruighlea

Chaochail fear ann an tubaist-rathaid ann an Sruighlea. Thachair e air an A9 air Rathad Allt a' Bhonnaich mu 10:00f an-raoir. Chaidh an duine ainmeachadh mar Andrew Black à Tullybody a bha 57, 's tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh mun chùis.

Dòmhnall Iain MacAonghais

Tha luaidh ga dhèanamh air Dòmhnall Iain MacAonghais, a bhuineadh bho thùs dhan Scarp anns na Hearadh, 's a chaochail 's e beagan làithean gann air aois 73. Bha e iomadh bliadhna an sàs ann an obar-leasachaidh eaconomach an Alba 's às leth na buidhne Scotland Europa sa Bhruiseil. Bha cuideachd beartas de dh'eachdraidh 's de sheanachas aige mu eilean àraich 's a theaghlach mar an fheadhainn mu dheireadh a dh'fhàg an Scarp ann an 1971.