John Hume

Tha luaidh ga dhèanamh air John Hume, a bha am measg an fheadhainn a bu mhotha a thug aonta sìthe ann an Èirinn gu bith. Chaochail e aig aois 83 bliadhna. Bha e an sàs anns an iomairt airson còraichean sìobhalta fhaighinn do shluagh Caitligeach 's Nàiseantach Èireann a Tuath anns na 60an, agus ann a bhith a' cur air bhonn a' phàrtaidh phoilitigich an SDLP bho chionn 50 bliadhna. Bhuannaich e Duais Sìthe Nobel cuide ri David Trimble, ceannard Pàrtaidh Aonaidh Uladh, airson mar a dh'obraich iad còmhla gus aonta sìthe Dihaoine na Ceusta a thoirt gu bith. Thuirt am Morair Trimble gum biodh cuimhne air John Hume gu bràth airson na rinn e aig an àm, le Tony Blair, am Prìomhaire a bh' ann an uair sin, ag ràdh gur e "Titan poilitigeach" a bh' ann am Mgr Hume.

Alba

Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba gur dòcha gum bi feum ann tilleadh gu riaghailtean nas treasa mu choinneimh a' Choròna-bhìorais agus dòrlach de chùisean ùra den bhìoras air an dearbhadh anns an Ear-thuath sna làithean a dh'fhalbh. Bha Jeane Freeman a' bruidhinn an-diugh sa mhadainn 's ceangal air a dhèanamh eadar 13 duine a nochd leis a' bhìoras agus taigh-seinnse an Obar Dheathain, an Hawthorn Bar. Thuirt Stiùiriche Clinigeach na h-Alba, an t-Oll. Jason Leitch, gun robh an taigh-seinnse air na riaghailtean a leantainn, ach dh'aidich e gum biodh aig na h-ùghdarrasan ri ionnsachadh bhon leithid.

Ospadail

Tha rannsachadh poblach a' tòiseachadh an-diugh mu ghnothaichean sàbhailteachd aig dà ospadal mhòr an Alba. Bidh trioblaidean leis an togalach aig Ospadal na Ban-righinn Ealasaid an Glaschu fo sgrùdadh aca, agus cuideachd duilgheadasan a bh' ann le togail Ospadail ùir na Cloinne ann an Dùn Èideann. Bidh am Morair Brodie QC os cionn an rannsachaidh a chaidh iarraidh ri linn draghan a nochd teaghlaichean euslainteach.

NHS na Gàidhealtachd

Tha NHS na Gàidhealtachd a' cur seirbheis ùir air bhonn an-diugh a leigeas leis an luchd-obrach aca draghan a thogail. Bidh an t-seirbheis neo-eisimeileach bhon ùghdarras shlàinte fhèin gus nach bi leisg air daoine bruidhinn a-mach. Chaidh a leithid a mholadh leis an rannsachadh a rinneadh air burraidheachd taobh a-staigh NHS na Gàidhealtachd. Thuirt Cathraiche a' Bhùird acasan, Boyd Robasdan, gun deach adhartas a dhèanamh leotha le bhith a' dèiligeadh ris an trioblaid ach gun robh obair romhpa fhathast.

Companaidhean

Tha 85% de chompanaidhean air Ghàidhealtachd 's anns nas h-Eileanan air nas lugha bathair no seirbheisean a reic - agus cairteal aca gun càil idir a reic - ri linn buaidh a' Choròna-bhìorais air a' bhliadhna seo. Tha sin a rèir sgrùdaidh ùir a rinn Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE). Nochd sin an lùghdachadh a bu mhotha ann am misneachd chompanaidhean ionadail a chunnacas ann an sgrùdadh sam bith den leithid a rinn iad bho 2014. Thuirt Àrd-Oifigear HIE, Charlotte Wright, gum biodh am fiosrachadh bhon sgrùdadh ga chleachdadh airson cuideachadh le faighinn seachad air an staing.