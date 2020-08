Deugairean gan sàbhaladh às a' mhuir

Image copyright RNLI Kessock Lifeboat

B' fheudar cobhair a dhèanamh air dithis dheugairean a bha ann an soitheach ann an cruth doughnut an Linne Mhoireibh an dèidh mar dh'fhalbh a' mhuir leotha.

Chuir cuideigin a bha a' coiseachd fios air na seirbheisean èiginn an dèidh dhaibh mothachadh gun robh an dithis ann an cunnart aig 5:00f Là na Sàbaid.

Chaidh bàta-teasairginn Cheasaig agus heileacoptair nam Maor-Cladaich à Steòrnabhagh, a bha a' faighinn connaidh aig Port-Adhair Inbhir Nis, a ghairm a-mach chun na làraich.

Chaidh an dithis, a bha gan toirt air falbh air an t-sruth agus a' mhuir a' tràghadh far chladaich Àird nan Saor, a thogail leis an heileacoptair agus a thoirt gu sàbhaileachd air tìr.

Thuirt Dùghlas Rothach bho RNLI Cheasaig: "Bha an dithis dheughairean air leth fortanach gun deach am faicinn gan toirt a-mach gu muir le neach-coiseachd air an tràigh."