Dìth-mhisneachd ach dòchas aig gnìomhachasan ri linn Covid-19

Image copyright HIE Image caption Àrd Oifigear Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Charlotte Wright

Rinn Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean sgrùdadh am measg còrr agus 1,000 companaidh air feadh a' Chinn a Tuath san Ògmhios le aire gu sònraichte air buaidh sgapadh Covid-19 orra.

Tha 79% de ghnothachasan a thug freagairt dhan bhuidhinn leasachaidh ag innse gu bheil nas lugha de mhisneachd aca anns na tha an dàn do dh'eaconamaidh na h-Alba an coimeas ri mar a bha iad a' faireachdainn bho chionn sia mìosan.

Seo an lùghdachadh earbsa as motha a chunnacas san rannsachadh aig HIE bho 2014.

Bha boillseagadh dòchais ann, ge-tà, agus 77% den bheachd gum bi iad fhathast a' dol an ceann sia mìosan.

Prìomh thorraidhean an rannsachaidh:

Chaidh aig 49% air cumail orra ag obair tron ghlasadh.

Thuirt 62% de chompanaidhean gun tàinig lùghdachadh air na reic iad.

Bha 24% nach do reic càil idir.

Dh' innis 4% gun tàinig àrdachadh air na reic iad.

Ath-shlànachadh na h-eaconamaidh

Chuir 70% a-steach airson taic riaghaltais agus fhuair 91% dhiubh sin cuideachadh.

'S e as motha a tha a' dèanamh dragh do luchd-gnothachais crìonadh eaconamach, sgapaidhean eile den Choròna-Bhìoras agus lockdown eile agus dè cho seasmhach agus a tha an gnìomhachas aca.

Thuirt Àrd Oifigear Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Charlotte Wright, gu robh iad air leth taingeil airson gach freagairt a fhuair iad.

"Bidh na fhuair sinn na chuidheachadh mòr a thaobh a bhith a' dealbh phoileasaidhean airson slànachadh eaconamach.

"Tha e gar misneachadh gun d'fhuair na h-uidhear taic riaghaltais, agus tha sinn den bheachd gur e dearbhadh a tha seo gum bheil an taic-airgid a bharrachd ga chosg san dòigh cheart.

"Tha sinn gu sònraichte toilichte gum bheil misneachd aig mòran de na buidhnean mun àm ri teachd agus gu bheil dùil aca gu bheil na a dhìth orra airson faighinn tron staing seo," thuirt i.

Gheibhear fiosrachadh nas mionaidiche mu sgrùdadh HIE an seo .