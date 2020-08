Seachdnar sàbhailte an dèidh do bhàt'-iasgaich a dhol fodha

Thugadh seachdnar iasgairean gu sàbhailteachd an dèidh don bhàta aca a dhol fodha far Cheann Loch Biorbhaidh.

Fhuair na Maoir-Chladaich brath èiginn goirid an dèidh 2:30f Disathairne gun robh an soitheach ann an trioblaid mu thrì mìle far a' chladaich.

Chaidh bàta-teasariginn Loch an Inbhir agus heileacoptair nam Maor-Cladaich à Steòrnabhagh chun na làraich, agus bha sgiobannan cobhair nam Maor-Cladaich bho Cheann Loch Biorbhaidh agus Diùranais cuideachd an sàs san iomairt.

'S e soitheach ionadail a rinn cobhair air an t-seachdnar a bh' air bòrd a' bhàt'-iasgaich an dèidh dhaibh an teachdaireachd èiginneach a chluinntinn.

Chaidh triùir a thoirt dhan ospadal ann an Inbhir Nis ann an heileacoptair nam Maor-Cladaich 's iad air an lathadh leis an fhuachd.

Fhuair an ceathrar eile cùram air tìr airson buaidh na fuachd.

Thuirt Scott MacCoinnich bho na Maoir-Chladaich: "Chan eil teagamh ann gun do chuidich e gu mòr gun tàinig iad beò às gun robh seacaidean-teasairginn air a' chriutha. "