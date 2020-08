Caisteal Urchadain fosgailte do luchd-turais a-rithist

Image copyright Donald MacLeod

Chuir Caisteal Urchadain fàilte air luchd-tadhail airson a' chiad turas air an deireadh-sheachdain on chaidh na dorsan a dhùnadh sa Mhàrt air sgàth bhcaidhean Covid-19 - an ùine as fhaide a bha an làrach dùinte o àm an Dàrna Cogaidh.

'S e Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba (HES) ris a bheil an làrach an urra cho math ri Caisteal Dhùn Èideann agus Caisteal Shruighlea a tha cuideachd air fhosgladh as ùr dhan phoball.

'S iad na trì àiteachan as motha a tha a' tarraing luchd-tadhail a tha fo stiùir na buidhne.

Tha riaghailtean ùra an sàs aig na làraichean airson cumail ri astarachadh sòisealta; feumaidh daoine ticeadan a bhucadh ro làimh, còmhdach-aghaidh a bhith orra sna bùithdean agus feumaidh iad pàigheadh le cairt.

Image copyright Donald MacLeod

Thuirt Àrd-Stiùiriche HES, Alex Paterson, gun robh e moiteil às an luchd-obrach a rinn an t-ullachadh airson fosgladh às ùr.

"Bidh roinn na turasachd aig cridhe slànachadh eaconamaidh na h-Alba agus tha na làraichean eachdraidheil gu bhith fìor chudromach dhan phròiseas sin.

"Tha sin a' brosnachadh dhaoine bho air feadh Alba a dhol gu àiteachan eachdraidheil faisg orra airson faighinn a-mach mun eachdraidh air an stairsnich fhèin," thuirt e.

Tha HES a-nis a' dèanamh deiseil airson 23 làraichean eile aca, far am feumar pàigheadh airson a dhol ann, fhosgladh san Lùnastal agus san t-Sultain.